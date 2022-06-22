В Японии назвали нелогичными действия страны против России

Депутат Судзуки: влияние санкций против РФ на экономику Японии со временем возрастет

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки назвал нелогичными действия Токио против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Япония отказалась от угля из России, но продолжает покупать газ. Это странно. Это все равно, что одновременно давить на педали газа и тормоза. Тем более в условиях, в которых находится Япония, в том числе и в геополитических, когда нет своих энергоресурсов», — сказал он.

По его словам, если в настоящее время влияние антироссийских санкций на экономику Японии и Запада еще не сильно ощущается, то со временем оно будет только возрастать.

«Но сейчас самое главное — чтобы как можно скорее были остановлены военные действия. Ведь это и для Америки, и для Франции с Германией плохо. Британия жестко говорит, но и до нее дойдет это влияние. Если об этом думать, то действовать нужно более хладнокровно», — отметил он. Судзуки заявил, что нельзя «исключать» Россию.

Политик считает, что в будущем Япония будет действовать с оглядкой на США. «При этом Индии, например, удается проводить свою собственную внешнюю политику. Я думаю, что здесь есть чему поучиться Японии», — подчеркнул депутат.

Ранее генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио будет сотрудничать со странами «Большой семерки» (G7) для дальнейшего увеличения давления на Россию. Правительство страны хочет сделать все, чтобы не оставить ей путей для обхода санкций, введенных из-за ситуации на Украине.

Ударная волна



