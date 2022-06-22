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В Латвии избрали меру пресечения задержанному журналисту из России

Журналиста Sputnik Линдермана будут содержать под стражей в Рижской центральной тюрьме

Фото: Radio Baltkom I Mixnews / YouTube

Суд Латвии избрал меру пресечения внештатному автору агентства Sputnik Владимиру Линдерману. Об этом сообщает адвокат публициста Елена Квятковская, передает РИА Новости.

Российского журналиста будут содержать под стражей в Рижской центральной тюрьме. Защита намерена обжаловать это решение, когда суд предоставит полный текст обвинения. «Он будет готов в течение суток, после этого у нас есть семь дней для подачи жалобы в Рижский окружной суд», — сказала адвокат.

Согласно латвийскому законодательству, конкретного срока содержания под стражей не предусмотрено. Тем не менее суд обязан каждые два месяца оценивать необходимость продолжения назначенной меры.

Линдерману вменяют статью 74 Уголовного закона Латвии о публичном прославлении или оправдании геноцида и военных действий.

После начала специальной военной операции России на Украине власти Латвии заблокировали ряд российских медиа-ресурсов. В том числе был запрещен новостной агрегатор СМИ2. В мае стало известно о блокировке в стране российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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Алевтина Запольская
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