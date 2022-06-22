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Кадыров заявил об освобождении села в ЛНР

Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР

Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, бойцы спецподразделений «Ахмат» совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт ЛНР. В результате успешной наступательной атаки чеченских бойцов многих противников «удалось уничтожить на месте», заявил он.

Глава Чечни добавил, что некоторым удалось скрыться, но бойцы «Ахмата» «обещают быстро их настигнуть». «Мы нисколько не сомневаемся, что ребята сдержат свое слово. День за днем наши спецподразделения улучшают свои результаты по освобождению Донбасса», — написал он, добавив, что «победа уже близка».

Ранее Кадыров заявил, что в скором времени будет объявлено о взятии Лисичанска в кольцо. Глава Чечни напомнил, что населенные пункты Золотое и Горское полностью взяты в кольцо, бои продолжаются. Также взят под контроль поселок Катериновка. Почти полностью взято под контроль село Малая Камышеваха, указал Кадыров.

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Марина Совина
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