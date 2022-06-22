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Кадыров пообещал скорое взятие Лисичанска в кольцо

Глава Чечни Кадыров пообещал скорое взятие Лисичанска в кольцо

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

В скором времени будет объявлено о взятии Лисичанска в кольцо, пообещал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо», — написал он.

Глава Чечни напомнил, что населенные пункты Золотое и Горское полностью взяты в кольцо, бои продолжаются. Также взят под контроль поселок Катериновка. Почти полностью взято под контроль село Малая Камышеваха, указал Кадыров.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что южнее Лисичанска попали в окружение более 1300 украинских военных и наемников.

21 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения НМ вплотную приблизилась к Лисичанску. Он добавил, что средства обнаружения и разведки сил НМ ЛНР полностью покрывают город.

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Алина Гончарова
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