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Горящее кафе в центре Москвы попало на видео

Пожар в кафе Grao de cafe в центре Москвы попал на видео

Пожар, который произошел в Grao de cafe в центре Москвы, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Уточняется, что инцидент произошел на улице Мясницкой. На кадрах, снятых с улицы, виден черный дым, вырывающийся из помещений кафе. Около здания стоят две пожарные машины. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной загорелся один из ангаров. Очевидцы отмечают, что сильное возгорание видно из нескольких районов города.

На появившемся видеоролике виден столб черного дыма, поднимающийся вверх. По данным регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в ангаре размером 20 на 40 метров.

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Никита Абрамов
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