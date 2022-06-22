Сильный пожар на петербургской набережной попал на видео

Очевидцы сняли на видео сильный пожар в ангаре на Октябрьской набережной в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной загорелся один из ангаров, сильное пламя видно из нескольких районов города. Кадры очевидцев опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На появившемся видеоролике виден столб черного дыма, поднимающийся вверх. К месту происшествия направляются пожарные расчеты.

По сведениям регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в ангаре размером 20 на 40 метров, есть угроза распространения на семь бытовок. В настоящий момент движение по Октябрьской набережной затруднено из-за задымления и машин МЧС. Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось о мощном пожаре на детской площадке в поселке Кокошкино Новой Москвы. Огонь вспыхнул из-за того, что дети захотели пожарить хлеб на территории. В результате выгорело 50 квадратных метров полимерного покрытия.