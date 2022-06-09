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Мощный пожар на детской площадке в Новой Москве попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на детской площадке в поселке Кокошкино Новой Москвы

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на детской площадке в поселке Кокошкино Новой Москвы. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившихся кадрах видно, как пламя охватывает скамейки и горки на детской площадке. В воздух поднимаются мощные клубы черного дыма. Очевидцы мирно наблюдают за происходящим. К месту направляются пожарные расчеты.

По данным «Москвы-24», огонь вспыхнул из-за того, что маленькие посетители детской площадки захотели пожарить хлеб на территории. В результате выгорело 50 квадратных метров полимерного покрытия.

Из-за шалости детей никто не пострадал.

Ранее очевидцы сняли на видео горящий в Подмосковье склад оптико-механического завода. На опубликованной записи виден столб густого черного дыма, поднимающийся над сооружением.

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Анна Щербакова
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