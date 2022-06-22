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Россиянам раскрыли бюджетный способ совместить две страны в одном путешествии

АТОР: россиянам предложили программу стоповера в Катаре с размещением по специальным ценам

Фото: Shutterstock

Российским туристам раскрыли способ разнообразить длительную пересадку по пути на пляжные курорты. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, в условиях отсутствия прямых рейсов в страны Юго-Восточной Азии и ограниченной полетной программы на Мальдивы многие туристы делают пересадку в Дохе. В связи с этим наблюдается спрос на так называемый стоповер — промежуточную остановку с отдыхом между рейсами.

Отмечается, что такой формат поездок позволит бюджетно совместить две страны в одном путешествии. Например, авиакомпания Qatar Airways и Национальный совет по туризму Катара предлагают программу стоповера с размещением в отелях категории четыре и пять звезд по специальным ценам.

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Вместо стандартных 100 долларов (5,3 тысячи рублей) ночь в гостинице обойдется в 14 долларов (748 рублей). Акция распространяется на пассажиров, забронировавших билеты на транзитные рейсы через Доху с 27 июня 2021 года по 30 сентября 2022 года. Длительность пересадки должна составлять минимум 12 часов.

В рамках программы можно посетить, например, Катарский национальный музей, рынок Сук-Вакиф или поехать на обзорную экскурсию по Дохе.

По данным туроператора ПАКС, купить комбинированный тур «Стоповер в Катаре + отдых на Пхукете» на 10 дней с проживанием в четырехзвездочном отеле можно за 166 тысяч рублей. Аналогичная программа, но с отдыхом на Бали, обойдется в 307 тысяч рублей, на Шри-Ланке — в 229 тысяч рублей, на Мальдивах — в 257 тысяч.

Ранее в июне совет по туризму Катара (Qatar Tourism) заявил о повышенном спросе на отдых в стране среди российских организованных туристов. Продажи путевок в мае увеличились в 2,5-3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 допандемийного года.

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Мария Гейн
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