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Нарышкин заявил о намерении польских католиков поглотить украинскую общину

Глава СВР России Нарышкин заявил о намерении польских католиков поглотить львовскую общину

Фото: Agencja Gazeta / Reuters

Центральный орган управления католической церкви в Польше намеревается поглотить Львовскую архиепископию Римско-католической церкви на Украине. Об этом решении заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По словам директора СВР, Конференция польских епископов предлагает изменить положения конкордата, заключенного между Варшавой и Ватиканом в 1993 году. Согласно договору, польская община не имеет права действовать за пределами страны.

«Львовскому архиепископу в свою очередь намечено предоставить место в Конференции польских епископов», — подытожил Нарышкин.

Ранее помощник российского президента Владимир Мединский заявил о стремлении Польши вернуться к Речи Посполитой. «[Польша] исторически всегда хотела владеть Украиной и владеть русскими землями в Малороссии», — выразил опасения политик.

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Анастасия Заикина
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