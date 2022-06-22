Тело российского пенсионера с ранами на голове нашли в частном доме

В Саратове 67-летнего пенсионера нашли убитым в частном доме

В Саратове 67-летнего пенсионера нашли убитым в частном доме. Об этом в среду, 22 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, тело пожилого мужчины было обнаружено вечером 21 июня на Казанской улице. На место приехали следователи и полицейские.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время правоохранители разыскивают преступника и выясняют все обстоятельства произошедшего.

3 июня стало известно, что на хуторе Божановка под Саратовом нашли тело 65-летнего пенсионера с ранами на шее.

