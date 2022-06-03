Тело российского пенсионера с порезанной шеей нашли ночью на хуторе

На хуторе под Саратовом нашли тело 65-летнего пенсионера с порезанной шеей

В Новоузенском районе Саратовской области 65-летний местный житель был обнаружен мертвым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, его тело с признаками насильственной смерти нашли ночью 3 июня на хуторе Божановка, на шее пенсионера была колото-резаная рана. По факту случившегося организована доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины.

Ранее стало известно, что в Москве тело пропавшего 55-летнего россиянина нашли завернутым в ковер в его квартире. Кроме того, стражи порядка заметили в одной из комнат следы замытой крови и волочения, а также тряпки и ножи, испачканные в крови.