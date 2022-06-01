Тело пропавшего россиянина нашли завернутым в ковер в его квартире

В Москве тело пропавшего две недели назад москвича нашли завернутым в ковер в его квартире

В Москве обнаружили мертвым пропавшего две недели назад 55-летнего жителя столицы, пишет РЕН ТВ.

По сведениям издания, об исчезновении мужчины в полицию сообщил его сосед. Тело россиянина было найдено в его квартире на улице Софьи Ковалевской, оно было завернуто в ковер и лежало возле двери в одной из комнат. Кроме того, стражи порядка заметили в квартире следы замытой крови и волочения, а также тряпки и ножи, испачканные в крови.

По этим признакам правоохранители поняли, что смерть мужчины носила криминальный характер. Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, позже был установлен и задержан 20-летний подозреваемый, скоро его доставят на допрос, после чего ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее стало известно, что в парке Ялты нашли тело замначальника уголовного розыска отдела полиции. У погибшего травмы, характерные при падении с высоты.