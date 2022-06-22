Россияне пожаловались на невозможность регистрации ввезенных из-за рубежа авто

Россияне пожаловались на невозможность зарегистрировать ввезенные из-за рубежа автомобили

Россияне, которые приобрели автомобили за рубежом, пожаловались на невозможность зарегистрировать их в Госавтоинспекции (ГИБДД) без установки кнопок системы ЭРА-ГЛОНАСС, купить которые стало практически невозможно. Об этом в среду, 22 июня, пишет Autonews.ru.

По данным издания, без кнопки ЭРА-ГЛОНАСС в ГИБДД не зарегистрируют автомобиль. Выезжать на дороги общего пользования на таких машинах запрещено и чревато лишением прав. Как рассказали опрошенные изданием автомобилисты из нескольких регионов, купить кнопку в точках продажи ЭРА-ГЛОНАСС либо невозможно совсем, либо за нее просят 50–100 тысяч рублей. При этом, год назад она стоила шесть тысяч рублей.

Проблемы с поставками устройств в России возникли на фоне дефицита новых автомобилей и резкого роста цен, из-за чего увеличился спрос на поставки машин из-за рубежа.

При этом, при импорте автомобиля на Дальний Восток до конца 2022 года разрешается постановка на учет с дальнейшей доукомплектацией системой ЭРА-ГЛОНАСС. При ввозе машин в другие регионы никаких льгот не предусмотрено. В тоже время российским автопроизводителям разрешили выпускать машины вообще без этой системы. По данным источников издания, доустановка кнопки будет для них необязательна.

Отмечается, что людям, которые самостоятельно ввозят автомобили из-за рубежа, данные устройства сейчас купить практически невозможно. Можно воспользоваться услугами профессиональных перекупщиков, однако стоимость устройства в этом случае зашкаливает.

«За коробочку просят и 50 тысяч рублей, и 80 тысяч, а иногда и больше», — рассказал специалист по продаже автомобилей с пробегом Руслан Кривонос.

По мнению представителя Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, кнопку следует сделать необязательной, поскольку в настоящее время государство использует ее как заградительный барьер для импорта машин, что только подстегивает цены на сером рынке. По словам эксперта, сами кнопки после покупки водители иногда вообще не устанавливают. Эту возможность подтвердили продавцы таких устройств, указывает издание.

В Минпромторге в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию заверили, что усилия по переходу на отечественную компонентную базу помогут нивелировать дефицит кнопок ЭРА-ГЛОНАСС как на конвейерах, так и на вторичном рынке к концу 2022-го или началу 2023 года. В свою очередь, в Минтрансе указали, что установка системы обязательна в рамках текущего законодательства и отмена данного требования «не может быть поддержана».