Театральный фестиваль на Урале объединит 26 коллективов из России и Казахстана

В Екатеринбурге открылся международный театральный фестиваль «Коляда-Plays»

В Екатеринбурге состоялось открытие международного фестиваля «Коляда-Plays», который объединит 26 театральных коллективов из России и Казахстана. Об этом сообщает ТАСС.

Участники покажут спектакли по пьесам современных драматургов, в том числе уральских. Фестиваль продлится 10 дней, за это время на сцене выступят артисты из Санкт-Петербурга, Темиртау (Казахстан), Ижевска, Челябинска, Новосибирска, Архангельска, Тюмени, Таганрога, Барнаула, Перми и других городов. Всего будет представлено около 30 работ, среди которых выберут лучшие.

Помимо конкурсной программы состоятся и внеконкурсные показы — жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть постановку «Тарас Бульба» и эскиз пьесы «Хорошего понемногу»

Ранее, 18 июня, в Краснодаре стартовал фестиваль «Кубань играет джаз». Среди участников числятся биг-бенд государственного эстрадно-симфонического оркестра филармонии имени Г.Ф. Пономаренко, оркестр эстрадной и джазовой музыки «Южный город».