Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Экс-солистка «Блестящих» рассказала о строительстве дома в Испании

Певица Юлия Ковальчук рассказала, что вместе с мужем достраивает дом в Испании

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Певица, бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук рассказала, что вместе с супругом, певцом Алексеем Чумаковым продолжает строительство дома в Испании. Артистка поделилась подробностями в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», содержание которого передает Teleprogramma.Pro.

Ковальчук отметила, что на данный момент у ее семьи нет конкретных планов на лето. Пока артистка продолжает работать, однако поедет в Испанию, если у нее и ее мужа появятся несколько свободных дней для отпуска.

«Мы достраиваем дом в Испании. Если получится, то поедем туда. Не получится — поедем позже. Мы стали философски относиться ко всем таким поездкам. Если у нас с Лешей появится 10-12 дней для совместного отпуска, то мы с удовольствием все соберемся и поедем», — отметила певица.

Ранее бывший футболист «Зенита» Игорь Денисов рассказал, что решил остаться жить в России вместо того, чтобы переехать в Европу, и выставил на продажу свой дом в Испании. Спортсмен не мог попасть в свою зарубежную виллу на протяжении двух лет из-за пандемии.

Ударная волна
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Появились подробности о пожаре на нефтезаводе в Ростовской области
Блогер потратил на новую внешность сотни тысяч рублей и расстроил подписчиков
Умер певец Пьер Нарцисс
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ростовом ликвидировали
Стал известен соперник Загитовой по боксерскому поединку
Раскрыта опасность незначительного загрязнения воздуха для детей
Власти Калининградской области оценили отношения с Польшей и Литвой
Экс-солистка «Блестящих» рассказала о строительстве дома в Испании
Представитель Белого дома случайно обвинила Байдена в страданиях американцев
Делегации России отказались выдавать визы на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.