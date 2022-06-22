Экс-солистка «Блестящих» рассказала о строительстве дома в Испании

Певица Юлия Ковальчук рассказала, что вместе с мужем достраивает дом в Испании

Певица, бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук рассказала, что вместе с супругом, певцом Алексеем Чумаковым продолжает строительство дома в Испании. Артистка поделилась подробностями в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», содержание которого передает Teleprogramma.Pro.

Ковальчук отметила, что на данный момент у ее семьи нет конкретных планов на лето. Пока артистка продолжает работать, однако поедет в Испанию, если у нее и ее мужа появятся несколько свободных дней для отпуска.

«Мы достраиваем дом в Испании. Если получится, то поедем туда. Не получится — поедем позже. Мы стали философски относиться ко всем таким поездкам. Если у нас с Лешей появится 10-12 дней для совместного отпуска, то мы с удовольствием все соберемся и поедем», — отметила певица.

Ранее бывший футболист «Зенита» Игорь Денисов рассказал, что решил остаться жить в России вместо того, чтобы переехать в Европу, и выставил на продажу свой дом в Испании. Спортсмен не мог попасть в свою зарубежную виллу на протяжении двух лет из-за пандемии.