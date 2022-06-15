Бывший футболист «Зенита» решил продать дом в Испании

Бывший футболист «Зенита» Игорь Денисов выставил на продажу свой дом в Испании

Бывший футболист «Зенита» Игорь Денисов решил остаться жить в России вместо того, чтобы переехать в Европу, и выставил на продажу свой дом в Испании. Об этом Денисов рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Бывший футболист «Зенита» рассказал, что не мог попасть в свою виллу, расположенную за рубежом, на протяжении двух лет из-за пандемии. Спортсмен сообщил, что у него нет желания переезжать в Европу — лететь туда сейчас он не хочет. Кроме того, ему и членам его семьи не дают визу.

Денисов признался, что после начала спецоперации на Украине он думал об отъезде из России, однако принял решение остаться — жить в России ему нравится больше, чем в Европе. «Неделю решали, что делать, но я русский дворовый парень, я не смогу там жить. Я жил в Европе три четверти месяца, это не мое. Лучше в лесу здесь, чем на вилле в Испании», — заявил бывший футболист «Зенита».

Ранее в июне власти Латвии запретили российскому певцу Олегу Газманову пользоваться квартирой в Юрмале. Музыкант отметил, что по их решению он не может продать этот объект недвижимости, так как ему нельзя заниматься никакой коммерческой деятельностью в Европе.