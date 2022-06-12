Газманову запретили пользоваться квартирой в Юрмале

Власти Латвии запретили российскому певцу Газманову пользоваться квартирой в Юрмале

Власти Латвии запретили российскому эстрадному певцу Олегу Газманову пользоваться квартирой в Юрмале. Сам артист в шоу «Секрет на миллион» на НТВ пояснил, что находится в черном списке еще с 2014 года.

Музыкант также отметил, что по решению латвийских властей не может продать недвижимость. Газманову запретили любую коммерческую деятельность в Европе. Квартира певца в этот перечень также подпадает.

«Фактически, меня лишили собственности!» — констатировал российский артист.

Ранее Газманов назвал «отмену» русской культуры дикостью, которая уходит в Средние века. «Это можно сравнить с тем, как раньше сжигали книги. А не станет ли потом им стыдно перед потоками?» — заявил он.

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