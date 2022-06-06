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Газманов назвал отмену русской культуры дикостью

Певец Газманов назвал отмену русской культуры дикостью, которая уходит в средние века
Олег Газманов

Олег Газманов . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Певец Олег Газманов назвал отмену русской культуры на Западе дикостью. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

«Запрещать российскую культуру — дикость, которая уходит в средние века. Это можно сравнить с тем, как раньше сжигали книги. А не станет ли потом им стыдно перед своими потоками?» — заявил он.

Артист также назвал неправильным запрет западной культуры в России. По его словам, открытость России является ее силой.

Ранее украинский режиссер Сергей Лозница выступил в защиту русской культуры на Каннском кинофестивале. Он призвал не связывать политику с работами русских авторов, которые «стали частью мировой культуры». По его мнению, деятели культуры должны предпринять усилия, «чтобы противостоять варварству».

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Марина Совина
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