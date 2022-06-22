В Казахстане задержали бывшего руководителя погранслужбы КНБ

В КНБ Казахстана сообщили о задержании бывшего директора погранслужбы Дильманова

В Казахстане задержали бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, директора Пограничной службы Дархана Дильманова. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ, передает «Sputnik Казахстан».

Отмечается, что вместе с ним были задержаны и помещены в СИЗО бывший начальник отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и «другие лица». Их подозревают в злоупотреблении властью на погранпостах казахстанско-китайской границы.

В ведомстве добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В январе в Казахстане в связи с охватившими страну массовыми беспорядками задержали бывшего главу КНБ Карима Масимова и троих его заместителей. Их заподозрили в государственной измене, попытке захвата власти, превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере.