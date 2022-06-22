Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Казахстане задержали бывшего руководителя погранслужбы КНБ

В КНБ Казахстана сообщили о задержании бывшего директора погранслужбы Дильманова

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Казахстане задержали бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, директора Пограничной службы Дархана Дильманова. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ, передает «Sputnik Казахстан».

Отмечается, что вместе с ним были задержаны и помещены в СИЗО бывший начальник отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и «другие лица». Их подозревают в злоупотреблении властью на погранпостах казахстанско-китайской границы.

В ведомстве добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В январе в Казахстане в связи с охватившими страну массовыми беспорядками задержали бывшего главу КНБ Карима Масимова и троих его заместителей. Их заподозрили в государственной измене, попытке захвата власти, превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Власти Калининграда назвали варианты решения проблемы транзита через Литву
Российского чиновника осудили на пять лет условно за взятки
Российский вице-премьер уточнил слова о будущем «Азовстали»
Больше 40 россиян госпитализировали с пищевым отравлением
Объяснена уникальность российского «Сармата»
Названы условия для максимальных скидок на квартиру
Стало известно о судьбе МЕГИ после закрытия IKEA
У жителей Майами начали выкупать оружие в пользу Украины
Сомнолог назвала россиянам идеальное время для засыпания
У россиян появилась возможность купить товары ушедшего из страны бренда Oysho
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.