Бывшему главе спецслужбы Казахстана пригрозили 17 годами тюрьмы

Генпрокурор Казахстана пригрозил 17 годами тюрьмы экс-главе КНБ Масимову

Бывшему главе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Кариму Масимову пригрозили 17 годами тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

О том, что экс-руководитель спецслужбы может быть приговорен к лишению свободы на такой срок, заявил генпрокурор Берик Асылов. «Расследование еще ведется», — добавил он.

Масимов и трое его заместителей были задержаны в январе в связи с массовыми беспорядками, которые охватили тогда Казахстан. Они подозреваются в государственной измене, попытке захвата власти, превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на газ для автомобилей в два раза. Вскоре протестующие начали требовать отставки правительства, проведения новых выборов и ухода из политики первого президента Нурсултана Назарбаева. Митинги переросли в массовые беспорядки, на подавление которых бросили армию. По официальным данным, погибли 225 человек.

