Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Бывшего главу спецслужбы Казахстана заподозрили в попытке захвата власти

Экс-глава КНБ Казахстана Карим Масимов подозревается в действиях по захвату власти
Карим Масимов

Карим Масимов. Фото: Kenzaburo Fukuhara / Reuters

Бывшего главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова заподозрили в попытке захвата власти. Сообщение об этом в четверг, 12 января, появилось на сайте спецслужбы.

КНБ заявляет, что в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по факту государственной измены. В рамках этого дела начаты досудебные расследования «по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий».

По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Масимова, задержаны два бывших заместителя главы КГБ Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, добавили в КНБ.

О задержании Масимова стало известно 8 января. Он считался одним из наиболее приближенных к Нурсултану Назарбаеву людей. Во время его президентства Масимов занимал должности руководителя президентской администрации и премьер-министра. Как напоминает Kun.uz, СМИ не раз писали, что Масимов рассматривался Назарбаевым в качестве возможного преемника.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Главные столкновения прошли в Алма-Ате. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Извинившийся за объятие с Кадыровым ингушский чиновник обратился к главе Чечни
Байден направит медбригады в шесть штатов США для помощи в борьбе с COVID-19
В США туристы годами обворовывали богатые дома и попались благодаря GPS-трекеру
Новая Зеландия укрыла бывшего вице-президента Афганистана с 13 родственниками
Генсек ОДКБ объявил о завершении миротворческой миссии в Казахстане
Кремль отреагировал на обвинения в адрес «Северного потока-2»
В России изобрели тест для быстрого определения омикрон-штамма COVID-19
Во Франции учителя объявили забастовку
Российские полицейские обнаружили тело мужчины с пакетом на голове
Чубайс рассказал об уходе России от «тупого» пути развития
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter