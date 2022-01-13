Бывшего главу спецслужбы Казахстана заподозрили в попытке захвата власти

Бывшего главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова заподозрили в попытке захвата власти. Сообщение об этом в четверг, 12 января, появилось на сайте спецслужбы.

КНБ заявляет, что в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по факту государственной измены. В рамках этого дела начаты досудебные расследования «по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий».

По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Масимова, задержаны два бывших заместителя главы КГБ Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, добавили в КНБ.

О задержании Масимова стало известно 8 января. Он считался одним из наиболее приближенных к Нурсултану Назарбаеву людей. Во время его президентства Масимов занимал должности руководителя президентской администрации и премьер-министра. Как напоминает Kun.uz, СМИ не раз писали, что Масимов рассматривался Назарбаевым в качестве возможного преемника.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Главные столкновения прошли в Алма-Ате. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами.