В Казахстане задержали двух заместителей главы КНБ

Двое заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, были задержаны силовиками по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Садыкулов занимал пост начальника Службы спецназначения «А», которая занимается силовым обеспечением специальных операций. Вместе с Егрожиным он был заподозрен в действиях, направленных на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий во время охвативших страну массовых беспорядков.

Ранее стало известно, что следственный суд Нур-Султана арестовал начальника задержанных, экс-начальника КНБ Карима Масимова. Он считался одним из наиболее приближенных к бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву людей. Главу спецслужб также заподозрили в госизмене.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.