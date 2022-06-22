В больнице Кабардино-Балкарии создадут микробиологическую лабораторию

Капитальный ремонт начали проводить в Республиканской детской больнице в Нальчике

Капитальный ремонт начали проводить в Республиканской детской клинической больнице в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Глава республики Казбек Коков посетил медицинское учреждение, в котором на данный момент меняют 13 тысяч квадратных метров кровли, окон, дверей и энергокоммуникаций. Кроме того, строители устанавливают фасадные кассеты и расширяют стационар до 25 коек.

Известно, что в больнице запланировали создать микробиологическую лабораторию и вертолетную площадку. Помимо этого, после реконструкции в ней появятся приемное отделение с кабинетами КТ и МРТ, соответствующее современным требованиям, и детский нефрологический центр.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.