В Майском завершили капитальный ремонт детской поликлиники

В ходе ремонта в детской поликлинике Майского обновили все системы жизнеобеспечения

Педиатрическое отделение Центральной районной больницы города Майского, Кабардино-Балкария, улучшили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает «Вести КБР».

Известно, что строители завершили капитальный ремонт детской поликлиники, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в медицинском учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для 10 детских колясок.

По информации издания, всего на благоустройство поликлиники из бюджета выделили около пяти миллионов рублей. Отмечается, что врачи способны оказать помощь более чем 10 тысячам детей не только из самого города, но и из ближайших сел и хуторов.

Ранее стало известно, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу номер 2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.