Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Москвичи стали покупать больше квартир в новостройках

С января по май 2022 года в Москве оформили на 1,3 процента больше договоров ДДУ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

С января по май 2022 года в Москве оформили на 1,3 процента больше договоров на покупку жилой недвижимости в новостройках в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го. Об этом сообщает Росреестр, данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

За первые пять месяцев текущего года в Москве оформили 36,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). В 2021-м было зарегистрировано 35,9 тысячи контрактов. Что касается динамики мая, то относительно апреля количество сделок снизилось на 7 процентов — с 5,2 тысячи договоров до 4,8 тысячи.

Материалы по теме:
«Панельки — это образ жизни» Как однотипные серые дома изменили россиян и стали одним из символов СССР?
«Панельки — это образ жизни»Как однотипные серые дома изменили россиян и стали одним из символов СССР?
15 июня 2022
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022

Как отмечается в Росреестре, майские данные не считаются показательными. «При этом майская статистика остается не показательной не только с точки зрения того, что сам месяц неполный в связи с праздничными днями, но и с точки зрения того, что в мае на регистрацию поступали сделки еще без привлечения господдержки, которых, безусловно, меньше», — пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков объяснил, что стоимость квартир в московских новостройках выросла, так как застройщики начали предлагать своим клиентам беспроцентные кредиты совместно с банками, а также собственные беспроцентные рассрочки. При этом стоимость этих кредитов они заложили в цену квартиры.

Ударная волна
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении 500 бойцов ВСУ на украинском заводе
Названа основная проблема отстающих в мусорной реформе регионов
Сопоставимая с размерами Чиксулуба комета пролетит рядом с Землей
Захарова прокомментировала «высокомерную ноту» Британии по осужденным наемникам
Таиланд экстрадировал гражданина России Украинского в США
В России решили изменить тарифы на ОСАГО из-за подорожания запчастей
Российская авиация уничтожила украинский «Бук-М1» в ДНР
В ЛНР заявили об окружении украинских военных под Лисичанском
В МИД России прокомментировали критику Кадырова в адрес членов ОДКБ
В Минобороны рассказали о переговорах России и Турции по кризису с зерном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.