Москвичи стали покупать больше квартир в новостройках

С января по май 2022 года в Москве оформили на 1,3 процента больше договоров ДДУ

С января по май 2022 года в Москве оформили на 1,3 процента больше договоров на покупку жилой недвижимости в новостройках в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го. Об этом сообщает Росреестр, данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

За первые пять месяцев текущего года в Москве оформили 36,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). В 2021-м было зарегистрировано 35,9 тысячи контрактов. Что касается динамики мая, то относительно апреля количество сделок снизилось на 7 процентов — с 5,2 тысячи договоров до 4,8 тысячи.

Как отмечается в Росреестре, майские данные не считаются показательными. «При этом майская статистика остается не показательной не только с точки зрения того, что сам месяц неполный в связи с праздничными днями, но и с точки зрения того, что в мае на регистрацию поступали сделки еще без привлечения господдержки, которых, безусловно, меньше», — пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков объяснил, что стоимость квартир в московских новостройках выросла, так как застройщики начали предлагать своим клиентам беспроцентные кредиты совместно с банками, а также собственные беспроцентные рассрочки. При этом стоимость этих кредитов они заложили в цену квартиры.