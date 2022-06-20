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Раскрыты причины роста цен на новостройки в Москве

Эксперт Летенков: цены на новостройки повысились за счет беспроцентных кредитов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Стоимость квартир в московских новостройках выросла, так как застройщики начали предлагать своим клиентам беспроцентные кредиты совместно с банками, а также собственные беспроцентные рассрочки. При этом стоимость этих кредитов они заложили в цену квартиры. Причины подобной динамики раскрыл генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, комментарий которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт отметил, что переуступка и «вторичка» такого же метража, как и первичное, в одной и той же локации может стоить на 2,5-3 миллиона рублей дешевле. За счет этого первичным жильем интересуются только те потенциальные покупатели, у которых нет денег, а банки отказываются выдавать им кредиты. «На мой взгляд, это тупиковый вариант, но, видимо, от безысходности», — считает Летенков.

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По мнению специалиста, справиться с падением спроса застройщики смогут, продавая пулы по 10-15 квартир со скидкой в 10-15 процентов. Однако в таком случае они могут столкнуться с трудностями при поиске покупателя. Летенков предположил, что захотеть приобрести подобное жилье могут местные администрации ради улучшения жилищных условий граждан в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Ранее в июне во время выступления на ПМЭФ гендиректор института развития «Дом.рф» Виталий Мутко предложил сделать бессрочной льготную ипотеку для семей с детьми. Он пояснил, что действующая программа льготных жилищных кредитов на новостройки не только поможет поддержать спрос, но и позволит отрасли лучше себя чувствовать.

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Полина Кислицына
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