В ЛНР заявили о взятии украинских военных в окружение в Лисичанске

В НМ ЛНР заявили о взятии украинских военных в оперативное окружение в Лисичанске

Украинские военные в Лисичанске были взяты в оперативное окружение. Об этом заявили в Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что о полном окружении Лисичанска говорить пока преждевременно.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были окружены в Горском и Золотом под Лисичанском. По его словам, в кольцо попали около 1300 украинских военнослужащих и наемников.