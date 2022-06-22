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В ЛНР заявили о взятии украинских военных в окружение в Лисичанске

В НМ ЛНР заявили о взятии украинских военных в оперативное окружение в Лисичанске

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Украинские военные в Лисичанске были взяты в оперативное окружение. Об этом заявили в Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что о полном окружении Лисичанска говорить пока преждевременно.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были окружены в Горском и Золотом под Лисичанском. По его словам, в кольцо попали около 1300 украинских военнослужащих и наемников.

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Алевтина Запольская
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