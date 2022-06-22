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Жителям Латвии посоветовали запастись водой и продуктами

Минобороны Латвии посоветовало населению запастить водой и продуктами на случай кризиса

Фото: Shutterstock

Министерство обороны Латвии дало жителям страны рекомендации на случай кризисной ситуации в республике. Соответствующая информация была опубликована на сайте военного ведомства.

В частности, Минобороны посоветовало населению запастись на первые три дня кризиса водой, продуктами и предметами первой необходимости. В военном ведомстве также рекомендовали гражданам «регулярно освежать свои знания об оказании первой помощи» и заранее договориться с близкими о действиях в случае наступления возможных кризисных ситуаций.

«В случае кризиса ответственные службы и вооруженные силы будут принимать меры по управлению рисками, поэтому каждый [житель страны] должен быть в состоянии продержаться не менее 72 часов», — добавили в Минобороны.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Рига намерена попросить НАТО усилить восточный фланг альянса пятью тысячами военных. По словам главы республики, такое количество войск необходимо для сдерживания России.

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Георгий Нестеров
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