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Латвия заявила о планах разместить у себя дополнительные войска НАТО

Президент Латвии Левитс: Рига намерена усилить восточный фланг НАТО пятью тысячами военных
Эгилс Левитс

Эгилс Левитс. Фото: РИА Новости

Латвия нуждается в воинском контингенте НАТО численностью пять тысяч человек для «защиты» от России и намерена просить об этом альянс, заявил президент страны Эгилс Левитс, пишет Bloomberg.

По его словам, на саммите Организации Североатлантического договора, который пройдет в июне в Мадриде, Рига планирует потребовать разместить дополнительные войска и усилить восточный фланг альянса.

«Мы ожидаем присутствия у себя войск НАТО в масштабе бригады. На уровне, который может сдерживать Россию», — уточнил политик.

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Ранее страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) и Польша попросили НАТО развернуть больше сил на их территории из-за якобы существующей «угрозы» России. Кроме того, в НАТО высказали предложение развернуть при наличии «угрозы» контингенты численностью по 20 тысяч человек.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.

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Марина Совина
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