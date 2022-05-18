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Страны Балтии попросили НАТО развернуть больше сил на их территории

WP: страны Балтии и Польша попросили НАТО развернуть больше сил из-за «угрозы» России

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) и Польша попросили НАТО развернуть больше сил на их территории из-за «угрозы» России. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

Как пишет издание со ссылкой на документы альянса, в рядах европейских союзников растут разногласия по поводу того, каким образом будет выстраиваться военное присутствие НАТО в Восточной Европе на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.

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В публикации указывается, что на фоне этих этих просьб ряд других членов альянса, таких как Франция и Италия, выразили скептицизм по поводу возможностей РФ в обозримой перспективе представлять реальную угрозу для союзников.

В документе также есть предложение развернуть при наличии угрозы контингенты численностью по 20 тысяч человек. При этом многие государства опасаются, что переброска таких значительных сил в Восточную Европу будет слишком затратной и ослабит их военный потенциал в других частях света.

В апреле США допустили возможность увеличения численности постоянного военного контингента США в Европе из-за ситуации на Украине. Как заявил представитель США в Эстонии Брайан Рорафф, западные страны уже рассмотрели возможные меры по усилению безопасности в Европе и приняли решение разместить четыре новые боевые группы на юго-западной границе альянса НАТО: в Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии.

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Марина Совина
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