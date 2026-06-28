Украинские беженцы украли из квартиры в Германии мебель и унитаз и вернулись на родину

Bild: Украинские беженцы украли из арендованной квартиры в Германии мебель и сантехнику

Украинские беженцы украли из арендованной квартиры в Германии мебель и сантехнику и вернулись на родину. Об инциденте рассказала газета Bild.

Арендодатель Натали Шелл в 2025 году сдала квартиру площадью 140 квадратных метров украинской семье с шестью детьми, поскольку сочувствовала их положению, говорится в материале.

Пока женщина отсутствовала, семья вынесла из дома всю мебель, включая плиту, духовку, унитаз, душ и умывальники, а также всю систему отопления. Потери жительница Германии оценивает более чем в 100 тысяч евро.

Шелл также узнала, что ее бывшие арендаторы находятся на Украине. Знакомые прислали ей скриншоты из соцсетей, на которых был запечатлен глава семейства и его сын, которые укладывали плитку.

Ранее глава баварского правительства и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер предложил прекратить выплаты украинским беженцам в рамках социальной помощи Bürgergeld. Пересмотр системы субсидий необходим, в том числе для изыскания средств на проведение налоговой реформы в стране. Он указал на необходимость активизировать депортацию мигрантов и стимулировать добровольное возвращение иностранцев на родину, что, по его мнению, также поможет сократить государственные расходы.