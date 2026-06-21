В одной европейской стране призвали прекратить выплату украинцам пособий

Премьер Баварии Зедер призвал прекратить выплату украинцам пособий по безработице

Глава баварского правительства и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выступил с инициативой прекратить выплаты украинским беженцам в рамках социальной помощи Bürgergeld. В интервью изданию Bild он заявил, что пересмотр системы субсидий необходим, в том числе для изыскания средств на проведение налоговой реформы в стране.

Помимо этого, баварский премьер указал на необходимость активизировать депортацию мигрантов и стимулировать добровольное возвращение иностранцев на родину, что, по его мнению, также поможет сократить государственные расходы.

Ранее сообщалось, что власти Ирландии разрабатывают план возвращения украинских беженцев домой. Об этом заявил министр юстиции страны Джим О'Каллаган. Он отказался преждевременно озвучивать подробности плана и добавил, что возвращения украинцев «очень хочет» украинское правительство. До этого стало известно, что власти Ирландии задумались о прекращении помощи беженцам с Украины.