Путин задал вопрос о реакции Запада на удар ВСУ по Старобельску

Президент России Владимир Путин задался вопросом, считают ли западные страны удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками по общежитию в Старобельске инновацией. Он заявил об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Глава государства высказался о заявлении европейских лидеров об инновационном применении беспилотников Украиной.
«У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить, а удар по Старобельскому студенческому общежитию, это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было, ничего не слышали», — сказал Путин.
В ходе интервью российский президент также заявил, что Запад стремится к стратегическому поражению России.
Ранее Путин, комментируя публичное письмо президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что действия ВСУ, аналогичные удару по Старобельску, свидетельствуют о неготовности Киева к личным встречам и переговорам.