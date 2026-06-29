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23:53, 28 июня 2026Россия

Путин задал вопрос о реакции Запада на удар ВСУ по Старобельску

Путин поинтересовался, считает ли Запад удар дронов ВСУ по Старобельску инновацией
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин задался вопросом, считают ли западные страны удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками по общежитию в Старобельске инновацией. Он заявил об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства высказался о заявлении европейских лидеров об инновационном применении беспилотников Украиной.

«У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить, а удар по Старобельскому студенческому общежитию, это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было, ничего не слышали», — сказал Путин.

В ходе интервью российский президент также заявил, что Запад стремится к стратегическому поражению России.

Ранее Путин, комментируя публичное письмо президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что действия ВСУ, аналогичные удару по Старобельску, свидетельствуют о неготовности Киева к личным встречам и переговорам.

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