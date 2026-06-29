Путин задал вопрос о реакции Запада на удар ВСУ по Старобельску

Путин поинтересовался, считает ли Запад удар дронов ВСУ по Старобельску инновацией

Президент России Владимир Путин задался вопросом, считают ли западные страны удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками по общежитию в Старобельске инновацией. Он заявил об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства высказался о заявлении европейских лидеров об инновационном применении беспилотников Украиной.

«У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить, а удар по Старобельскому студенческому общежитию, это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было, ничего не слышали», — сказал Путин.

В ходе интервью российский президент также заявил, что Запад стремится к стратегическому поражению России.

Ранее Путин, комментируя публичное письмо президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что действия ВСУ, аналогичные удару по Старобельску, свидетельствуют о неготовности Киева к личным встречам и переговорам.