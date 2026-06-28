Депутат ЕП Зайончковская-Герник заявила, что Зеленский показал Польше средний палец

Украинский президент Владимир Зеленский не остановился после обвинений Варшавы в героизации нацистов на Украине, заявила депутат Европарламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.

Она обвинила Зеленского в отсутствии элементарной порядочности. Как указала политик, Киев мог бы выразить «хоть каплю благодарности» за помощь, благодаря которой Украина выжила.

«Почему он не был таким высокомерным и не произносил таких речей раньше? Потому что он искал лоха и нашел его в лице польских властей», — указала она.

Зайончковская-Герник подчеркнула, что Зеленский не только отвергает обвинения Варшавы из-за чествования нацистов на Украине, но «идет еще дальше и показывает средний палец».

Ранее экс-премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша получила пощечину от Зеленского.