Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Известная актриса продала в убыток квартиру в США

Актриса Заша Мэмет продала квартиру в Нью-Йорке за 1,2 миллиона долларов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская актриса Заша Мэмет избавилась от недвижимости в США. Звезда сериала «Девчонки» нашла покупателя для своей квартиры в Нью-Йорке, получив за нее 1,2 миллиона долларов (63,9 миллиона рублей), сообщает New York Post.

Мэмет пришлось продать жилье в убыток — в 2015 году она заплатила за квартиру 1,22 миллиона долларов. Изначально актриса рассчитывала выручить за недвижимость 1,25 миллиона долларов, выставив лот на продажу в феврале 2022 года.

Объект располагается в построенном по проекту известного архитектора Розарио Канделы здании в Верхнем Вест-Сайде. Внутри квартиры есть две спальни с видом на сад, просторная гостиная, столовая и кухня с большим количеством шкафов, высоким потолком и деревянным полом. В распоряжении жильцов дома есть общий сад на заднем дворе и парковка для велосипедов.

В марте невыгодную сделку с недвижимостью совершила актриса Эмма Стоун. Она продала квартиру в Нью-Йорке за 2,25 миллиона долларов — на 150 тысяч долларов меньше, чем заплатила за объект в 2016 году. Стоун неоднократно пыталась найти покупателей с 2018 года и несколько раз снижала цену.

Ударная волна
Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении 500 бойцов ВСУ на украинском заводе
Врач предупредил о распространении в России более заразных подвариантов омикрона
Армяне заявили о наличии в Ереване американских биолабораторий и вышли на митинг
Россиянам раскрыли бюджетный способ совместить две страны в одном путешествии
В российской воинской части из-за взрыва снаряда погибли четыре человека
Руководство нефтезавода под Ростовом заявило о второй атаке БПЛА
Биткоину предсказали падение до 13 тысяч долларов
Появились подробности пропажи второго за сутки самолета в Якутии
В Кремле отреагировали на идею присвоить Донецку звание «Город-герой»
У мужчины вырвали рюкзак с миллионом рублей в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.