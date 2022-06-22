Блогер показал быстрый способ починить кроссовки с помощью ножа

Блогер Адриан Герван починил кроссовки, приклеив к ним подошву с помощью нагретого ножа

Блогер Адриан Герван раскрыл быстрый способ починить кроссовки с помощью ножа. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах мужчина показал ботинок, подошва которого отклеилась в области носа. Затем он раскалил столовый прибор над пламенем конфорки на плите и приложил его к отставшей от основания резине, таким образом расплавив ее, прижал к носку обуви, закрепил подошву и продемонстрировал результат. Так он избавил кроссовки от видимых повреждений.

Другие пользователи оценили продемонстрированный Герваном лайфхак. «Не может, быть! Способ правда работает! Только что проверил его на своих кроссовках для бега», «Это же гениально!», «Эти кадры доставили мне удовольствие», — прокомментировали они.

Ранее в июне блогерша Бо Браун раскрыла способ, с помощью которого можно подогнать джинсы по фигуре за считаные секунды. На размещенных кадрах девушка предстала в серых джинсах с высокой посадкой, продемонстрировав, что они велики ей в области талии. Чтобы исправить это, инфлюэнсерша продела расположенную над гульфиком пуговицу в ближайшую шлевку на поясе, а затем застегнула штаны обычным образом.