Американский миллиардер рассказал о последствиях антироссийских санкций для США

Миллиардер Далио: антироссийские санкции ухудшили положение США в международной политике

Американский финансист и миллиардер, основатель инвестиционного фонда Bridgewater Associates Рэй Далио рассказал о последствия антироссийских санкций для США в беседе с изданием Spiegel.

По его словам, санкции ударили по Западу и США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике. Он считает, что это связано с реакцией других стран, которые стали опасаться вкладываться в ценные бумаги Соединенных Штатов.

«Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире», — отметил он.

Далио назвал антироссийские санкции неэффективными, поскольку они не достигли поставленных целей. По его словам, у американской стороны нет возможностей действовать по-другому, поскольку экономические санкции является единственным доступным оружием, которое Вашингтон может применять против Москвы.

Ранее издание Nihon Keizai писало, что Китай и Индия снижают эффективность санкций Запада, введенных против Москвы, увеличивая закупки российских энергоресурсов, и сводят рестрикции на нет. Как отмечается в материале, доходы России от увеличения объема поставок ресурсов альтернативным покупателям возросли, несмотря на введенный США и странами Евросоюза ограничения на поставки российский нефти.

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