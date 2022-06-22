Минфин не одобрил снижение пошлины на ввоз автомобилей

Минфин не одобрил инициативу о введении льготной ставки ввозной пошлины на автомобили

Минфин России не одобрил инициативу о введении льготной ставки ввозной пошлины в размере пяти процентов на один автомобиль в течение пяти лет, следует из ответа главы ведомства Антона Силуанова на запрос депутата Госдумы Ивана Сухарева. Выдержки из документа приводит ТАСС.

«Поддержать предложения, изложенные в вашем запросе, не представляется возможным», — сказано в ответе министра.

В случае принятия данного решения, поясняет Силуанов, недопоступления в бюджет во втором полугодии 2022 года могут составить до 20 миллиардов рублей при сохранении объемов ввоза легковых автомобилей на уровне второго полугодия 2021 года. Кроме того, считает министр, снижение ставок может привести к возникновению незаконных схем ввоза машин в целях уклонения от уплаты таможенных платежей. В письме подчеркивается, что предложенная мера также нарушает нормативно-правовые основы ЕАЭС.

Силуанов отметил, что российские автопроизводители могут удовлетворить спрос малого и среднего бизнеса по всем категориям автомобильной техники.

В мае Иван Сухарев предложил Минфину ввести льготную ставку пошлин для граждан на ввоз автомобилей из других государств. В своем обращении законодатель напомнил, что западные государства применили масштабные санкции в отношении России, а некоторые крупные западные автопроизводители и вовсе приостановили поставки новых автомобилей в российские дилерские центры.

По словам члена комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрея Колесника, пока в России не восстановится отечественный и западный автопром, необходимо снижать пошлину на ввозимые частными лицами подержанные автомобили.