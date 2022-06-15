В России заявили о необходимости снижения пошлины на подержанные автомобили
Пока в России не восстановится отечественный и западный автопром, необходимо снижать пошлину на ввозимые частными лицами подержанные автомобили. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат, член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.
Мнение Госдумы
В мае RT сообщал, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил Минфину ввести льготную ставку пошлин для граждан на ввоз автомобилей из других государств. В своем обращении законодатель напомнил, что западные государства применили масштабные санкции в отношении России, а некоторые крупные западные автопроизводители и вовсе приостановили поставки новых автомобилей в российские дилерские центры. Сухарев добавил, что в настоящее время ставки пошлин на ввозимые в Россию автомобили, с момента выпуска которых прошло не более трех лет, составляют половину стоимости.
Пошлины на б/у автомобили, ввозимые на территорию России, снижать или даже отменять сейчас точно нужно. Также надо менять и лизинговую ставку
Депутат Андрей Колесник напомнил российским компаниям, что рост цен на автомобили в нынешних условиях должен быть обоснован.
«Соответствие цены и качества должно быть в любом случае — импортный это автомобиль или наш. Нельзя ни в коем случае пользоваться тем, что у нас запрет на ввоз автомобилей дороже 50 тысяч евро. Повышения цен быть не должно», — заявил Колесник.
Мнение «Движения автомобилистов России»
Председатель Общероссийского общественного «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что инициативу о снижении пошлины можно назвать беспрецедентной.
Сейчас делается все, чтобы удешевить автомобили для граждан
«Понятно, что государство средства недополучит, но таким образом пытаются стимулировать, с одной стороны, тех, кто будет поставлять в Россию эти автомобили, с другой стороны, тех, кто будет их покупать, поскольку в отсутствие этих пошлин стоимость автомобилей должна быть приемлемой», — сказал он.
На мой взгляд, этих мер все равно недостаточно
Ранее депутаты ЛДПР предложили отменить или существенно сократить стоимость пошлины на ввоз автомобилей на территорию России как физическими, так и юридическими лицами.