В России заявили о необходимости снижения пошлины на подержанные автомобили

Депутат Колесник заявил о необходимости снижения пошлины на подержанные автомобили

Пока в России не восстановится отечественный и западный автопром, необходимо снижать пошлину на ввозимые частными лицами подержанные автомобили. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат, член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.

Мнение Госдумы

В мае RT сообщал, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил Минфину ввести льготную ставку пошлин для граждан на ввоз автомобилей из других государств. В своем обращении законодатель напомнил, что западные государства применили масштабные санкции в отношении России, а некоторые крупные западные автопроизводители и вовсе приостановили поставки новых автомобилей в российские дилерские центры. Сухарев добавил, что в настоящее время ставки пошлин на ввозимые в Россию автомобили, с момента выпуска которых прошло не более трех лет, составляют половину стоимости.

Пошлины на б/у автомобили, ввозимые на территорию России, снижать или даже отменять сейчас точно нужно. Также надо менять и лизинговую ставку Андрей Колесник депутат

Депутат Андрей Колесник напомнил российским компаниям, что рост цен на автомобили в нынешних условиях должен быть обоснован.

«Соответствие цены и качества должно быть в любом случае — импортный это автомобиль или наш. Нельзя ни в коем случае пользоваться тем, что у нас запрет на ввоз автомобилей дороже 50 тысяч евро. Повышения цен быть не должно», — заявил Колесник.

Мнение «Движения автомобилистов России»

Председатель Общероссийского общественного «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что инициативу о снижении пошлины можно назвать беспрецедентной.

Сейчас делается все, чтобы удешевить автомобили для граждан Виктор Похмелкин автоэксперт

«Понятно, что государство средства недополучит, но таким образом пытаются стимулировать, с одной стороны, тех, кто будет поставлять в Россию эти автомобили, с другой стороны, тех, кто будет их покупать, поскольку в отсутствие этих пошлин стоимость автомобилей должна быть приемлемой», — сказал он.

На мой взгляд, этих мер все равно недостаточно Виктор Похмелкин автоэксперт

Ранее депутаты ЛДПР предложили отменить или существенно сократить стоимость пошлины на ввоз автомобилей на территорию России как физическими, так и юридическими лицами.