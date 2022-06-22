В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль локальной моды и актуальной культуры

В нижегородских «Заповедных кварталах» 26 июня пройдет фестиваль «Модный Горький»

В нижегородских «Западных кварталах» АНО «Асирис» 26 июня впервые проведут фестиваль локальной моды и актуальной культуры «Модный Горький». Как уточнили в пресс-службе, мероприятие будет проходить с 15:00 до 21:00.

В день проведения фестиваля гости и жители города смогут бесплатно посетить ряд мастер-классов и лекций, побывать на гараж-сейле, оценить выступление экспериментальной группы Joy Cycle, а также насладиться местной едой и заглянуть на вечеринку «Локалс». Отмечается, что желающим посетить фестиваль необходимо предварительно зарегистрироваться.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, организаторы отметили, что главная цель фестиваля — ответить на вопрос о том, как искать локальную идентичность и кому делать моду в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что в Бейском районе Республики Хакасия прошел первый фестиваль классической музыки «Классика в горах».