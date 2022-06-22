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Размер ипотеки в России преодолел психологическую отметку

Средний размер ипотечного кредита в России в мае 2022 года достиг 4,1 миллиона рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В мае 2022 года средний размер ипотечного кредита в России достиг рекордных 4,1 миллиона рублей, преодолев психологическую отметку в четыре миллиона. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

За несколько лет показатель увеличился на максимальные 17 процентов. Динамику зафиксировали на фоне снижения выдачи кредитов на жилье — в мае количество выданных ипотек снизилось на 20 процентов.

В общей сложности за пятый месяц 2022-го банки оформили 29,8 тысячи ссуд. Объем выдач оценили в 122,5 миллиарда рублей. Показатель снизился на 6,9 процента, в то время как в апреле — на 75 процентов.

В феврале 2022 года средний размер выданных ипотечных кредитов в России составил 4,03 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита в феврале вырос на 4,2 процента (в январе 2022 года он составлял 3,87 миллиона рублей).

Ударная волна
Нина Ташевская
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