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Италия назвала объем замороженного имущества россиян

Италия заморозила имущество россиян на 1,7 миллиарда евро

Фото: Daniele Orsi / Getty Images

Италия c начала введения антироссийских санкций заморозила имущество россиян суммарно на 1,7 миллиарда евро, такой объем назвал Минфин страны, передает РИА Новости.

«Финансовая гвардия начала целенаправленные экономические и имущественные проверки в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в санкционных списках Евросоюза», — отметили в ведомстве. Такие проверки коснулись более 1,1 тысячи «субъектов, которые способствовали нарушению или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины».

Ограничения коснулись 14 субъектов, включая здания, транспортные воздушные средства, суда, землю и акции компаний, рассказали в итальянском Минфине. Ранее сообщалось, что страна в этом году потратит почти 13,7 миллиона евро на содержание замороженного имущества россиян.

По состоянию на начало апреля страны Европейского союза заморозили российские активы на сумму в 35 миллиардов евро (почти 40 миллиардов долларов). На первом месте оказалась Франция с суммой в 23,5 миллиарда евро.

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Платон Щукин
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