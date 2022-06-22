Россияне нашли отечественную альтернативу путешествиям в Европу

АТОР: спрос на экскурсионные туры в Москву вырос в несколько раз

Российские туристы нашли альтернативу поездкам в Европу — спрос на туры в Москву вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали эксперты, отечественные путешественники интересуются как стандартными экскурсионными турами, так и короткими остановками в столице по пути в Турцию.

Представители туроператора «Интурист» пояснили, что сейчас в Москве освободился большой пласт номерного фонда, который ранее был занят под квоты для иностранных гостей. Кроме того, власти города сняли почти все коронавирусные ограничения.

«Москва вошла у нас в ТОП-10 регионов России по внутренним продажам. Заменила ли Москва некоторым туристам поездки в Европу? Однозначно, да», — добавили специалисты.

Самыми популярными путевками в Москву стали программа «Прогулка по Москве Лайт» с пешеходной обзорной экскурсией, а также тур «Навстречу современному искусству» с посещением центра цифрового искусства Artplay Mediа.

Отмечается, что туры в Москву чаще всего покупают молодые пары, семьи с детьми-школьниками, пенсионеры и компании подруг.

Ранее в июне аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» выяснили, что российские туристы променяли пляжный отдых в Европе на поездки в Израиль и Узбекистан. Авиабилеты по этим направлениям стали искать в 10 раз чаще по сравнению с июнем 2021 года.