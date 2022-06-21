Россияне променяли пляжную Европу на две восточные страны

«Яндекс Путешествия»: россияне стали чаще интересоваться билетами в Израиль и Узбекистан

Российские туристы променяли пляжную Европу на две восточные страны — Израиль и Узбекистан. К такому выводу пришли в ходе исследования аналитики «Яндекс Путешествий», результатами они поделились с редакцией «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что в июне среди россиян спрос на авиабилеты в зарубежных направлениях вырос в три раза по сравнению с июнем 2021 года. Так, путешественники в 10 раз чаще интересуются поездками в Узбекистан и Израиль. Кроме того, пользователи сервиса в восемь раз чаще выбирают Турцию.

При этом билеты в Хорватию и на Кипр стали покупать в два раза реже. Похожая ситуация складывается и с поездками в США.

Как сообщили в туристической отрасли, отправляясь в Америку или европейские страны, россияне планируют более длительные путешествия. В то время как в странах СНГ туристы хотят провести в среднем на пять с половиной дней меньше, чем в прошлом году.

Также стало известно, что на 85 процентов выросла доля авиабилетов с пересадками, а цены на рейсы выросли в среднем более чем в полтора раза.

Ранее сообщалось, что россияне не готовы променять отдых в России на заграницу, поскольку считают более привлекательными природные красоты на родине. В частности, туристы любят отдыхать на Байкале, Алтае в Карелии и Дагестане.