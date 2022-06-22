Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Москве раскрыто убийство женщины 18-летней давности

В Москве задержали гражданина Украины по подозрению в убийстве женщины в 2004 году

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство 37-летней местной жительницы, совершенное 18 лет назад. Об этом в среду, 22 июня, сообщает «МК».

По подозрению в причастности к преступлению задержан гражданин Украины.

По данным издания, мужчина, которому осенью 2004 года было 20 лет, делал ремонт квартиры состоятельной сотрудницы крупной фирмы в доме на улице Новинки. Решив ограбить хозяйку, он задушил ее шнуром от дрели. Мужчина похитил 30 тысяч рублей и скрылся.

Оперативники обнаружили предполагаемого убийцу 21 июня и задержали.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье члена ОПГ осудили на 18 лет за тройное убийство 20-летней давности. Мужчина скрывался в Московской области и жил по чужим документам, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. В 2022 году следователям удалось выйти на его след и задержать.

Мировая история санкций


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Российский нефтяной завод у границы с Украиной атаковали дроны
Появились подробности о взрыве снаряда в российской военной части
В Госдуме спрогнозировали изменение цен на технику при «сером» импорте
Исполнительница хита 80-х раскрыла размер своей пенсии
В Минспорта пообещали добиваться возвращения россиян на международные турниры
IKEA проведет закрытую распродажу
Китай запретил России использовать иностранные самолеты для перевозки грузов
Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в российской воинской части
Названа самая красивая женщина в мире
Стало известно о планах предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.