В Москве раскрыто убийство женщины 18-летней давности

В Москве задержали гражданина Украины по подозрению в убийстве женщины в 2004 году

В Москве сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство 37-летней местной жительницы, совершенное 18 лет назад. Об этом в среду, 22 июня, сообщает «МК».

По подозрению в причастности к преступлению задержан гражданин Украины.

По данным издания, мужчина, которому осенью 2004 года было 20 лет, делал ремонт квартиры состоятельной сотрудницы крупной фирмы в доме на улице Новинки. Решив ограбить хозяйку, он задушил ее шнуром от дрели. Мужчина похитил 30 тысяч рублей и скрылся.

Оперативники обнаружили предполагаемого убийцу 21 июня и задержали.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье члена ОПГ осудили на 18 лет за тройное убийство 20-летней давности. Мужчина скрывался в Московской области и жил по чужим документам, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. В 2022 году следователям удалось выйти на его след и задержать.

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