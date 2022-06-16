Россиянина осудили за тройное убийство 20-летней давности

На Ставрополье члена ОПГ осудили на 18 лет за тройное убийство, совершенное в 1999 году

В Ставропольском крае суд приговорил к 18 годам лишения свободы 51-летнего мужчину за совершенное 22 года назад тройное убийство. Об этом в четверг, 16 июня, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Мужчина признан виновным по статье 105.2 («Убийство двух и более лиц группой лиц с целью скрыть другое преступление») и 164.4 («Разбой организованной группой») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 7 марта 1999 года фигурант заманил троих закупщиков под предлогом продажи скота в лес неподалеку от села Благодатного, где тех уже ждали участники его банды. Вооруженная группировка напала и забрала у обманутых мужчин 45 тысяч рублей. Для сокрытия преступления бандиты застрелили покупателей и закопали их тела в заранее вырытую яму. В результате следственных мероприятий уже в 2000 году правоохранительными органами были задержаны несколько членов организованной преступной группировки, однако одному из ее членов удалось сбежать, и он был объявлен в федеральный розыск.

Как отмечается, мужчина скрывался в Московской области и жил по чужим документам, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. В 2022 году следователям удалось выйти на его след и задержать.