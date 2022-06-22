В квартире на юго-западе Москвы обнаружили мумию пенсионера

В московской квартире нашли мумию пенсионера, которая пролежала там три года. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает MK.RU.

По данным источника издания, тело мужчины обнаружили 21 июня в квартире на улице Строителей. Предварительное время смерти — 2019 год. Известно, что погибший родился в 1943 году.

Причины и обстоятельства смерти пенсионера на данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина прожил около года с трупом матери. Уточняется, что поиск женщины начали соседи, которые не видели ее долгое время. Мужчина состоял на учете врачей, практически не разговаривал и не чувствовал запахи.