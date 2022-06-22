Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В московской квартире нашли мумию пенсионера

В квартире на юго-западе Москвы обнаружили мумию пенсионера

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В московской квартире нашли мумию пенсионера, которая пролежала там три года. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает MK.RU.

По данным источника издания, тело мужчины обнаружили 21 июня в квартире на улице Строителей. Предварительное время смерти — 2019 год. Известно, что погибший родился в 1943 году.

Причины и обстоятельства смерти пенсионера на данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина прожил около года с трупом матери. Уточняется, что поиск женщины начали соседи, которые не видели ее долгое время. Мужчина состоял на учете врачей, практически не разговаривал и не чувствовал запахи.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении 500 бойцов ВСУ на украинском заводе
Врач предупредил о распространении в России более заразных подвариантов омикрона
Армяне заявили о наличии в Ереване американских биолабораторий и вышли на митинг
Россиянам раскрыли бюджетный способ совместить две страны в одном путешествии
В российской воинской части из-за взрыва снаряда погибли четыре человека
Руководство нефтезавода под Ростовом заявило о второй атаке БПЛА
Биткоину предсказали падение до 13 тысяч долларов
Появились подробности пропажи второго за сутки самолета в Якутии
В Кремле отреагировали на идею присвоить Донецку звание «Город-герой»
У мужчины вырвали рюкзак с миллионом рублей в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.