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Постпред Крыма отреагировал на удар по буровым платформам в Черном море

Постпред Крыма Мурадов назвал варварством удар ВСУ по буровым платформам в Черном море

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ракетный удар по крымским буровым платформам со стороны ВСУ является варварством и терроризмом. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

«Это террористическая акция, направленная против невоенных объектов жизненно важной инфраструктуры. Это еще одно проявление неонацизма и варварства, поскольку был замысел нанести ущерб экологии Черного моря, которое все мы любим, ценим и стараемся беречь», — заявил Мурадов.

Вице-премьер отметил, что из-за провокационных действий киевской власти пострадали мирные жители страны. При этом Мурадов заверил, у России достаточно сил и воли, чтобы восстановить поврежденные объекты и решительно ответить на бесчеловечную провокацию.

Удар по буровым платформам в Черном море был нанесен в понедельник, 20 июня. Известно, что во время атаки на вышках находилось 109 человек. После атаки ВСУ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил об ответных ударах.

Ударная волна


Марина Совина
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