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Мужчина с двумя ножами напал на прохожих возле храма в Москве

В Москве босоногий мужчина порезал двоих прохожих ножами и пошел в храм, там его задержали

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

В Москве босоногий мужчина ранил двоих прохожих возле храма Живоначальной Троицы на Карамышевской набережной. Об этом в среду, 22 июня, пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что одного из потерпевших он ударил ножом в шею и в голову, а после достал второй нож и порезал руку другому мужчине. Затем нападавший выкинул оружие в траву и пошел в храм.

Мужчину задержали, сейчас правоохранители выясняют его мотивы. Первого пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, второй отделался порезом. Как пишет «МК», в голове первой жертвы осталось лезвие от ножа.

12 июня сообщалось, что в Екатеринбурге россиянин напал с ножом на прохожих и зарезал человека.

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Елизавета Новикова
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