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Россиянин напал с ножом на прохожих и зарезал человека

СК: в Екатеринбурге мужчина напал с ножом на прохожих и зарезал человека

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженный ножом мужчина напал на людей, гулявших в екатеринбургском парке, и зарезал человека. От полученных травм пострадавший мужчина скончался на месте. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на представителя Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Максима Чалкова.

«Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Проводятся все необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщил Чалков.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вечером в воскресенье, 12 июня, возле ЖК Ольховский парк.

При этом, очевидцы утверждают, что явных причин для нападения не было — злоумышленник просто начал бить людей ножом.

В настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего.

Ранее в Бурятии задержали прежде судимого 23-летнего жителя Джиджинского района, обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка. Вечером во вторник, 7 июня, он зарезал подростка на почве ревности. Мужчине показалось, что погибший проявлял интерес к его жене во время застолья.

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Марина Совина
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